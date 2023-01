Calcio giovanile, Gabicce Gradara: sorridono solo i Giovanissimi 2008

Sport

Gabicce Mare

| 11:35 - 12 Gennaio 2023

La squadra Giovanissimi 2008.

Una vittoria e due sconfitte il bilancio settimanale delle squadre giovanili del Gabicce Gradara



JUNIORES



Urbino – Gabicce Gradara 2-1



Il Gabicce Gradara perde 2-1 ad Urbino dopo aver disputato una buona gara. Soprattutto nel secondo tempo la squadra di Gaudenzi deve fare mea culpa per non essere riuscita a concretizzare le numerose occasioni create. Nella prima parte di gara, Francolini, in gran giornata, viene impegnato in più circostanze ma si fa trovare sempre pronto.



L’estremo difensore nulla può al 28′: sugli sviluppi di un calcio d’angolo l’Urbino passa in vantaggio con Haskiu che insacca di testa (1-0). Passa un minuto e Francolini neutralizza un diagonale insidioso.



Il Gabicce Gradara non si perde d’animo e al 33′ raggiunge il pareggio con Cecchini che dal limite è bravo a liberarsi del difensore e infila il portiere (1-1). Al 38′ l’attaccante cerca il raddoppio ma la palla va alta sulla traversa.



Nel secondo tempo si vede un Gabicce Gradara più intraprendente anche se è l’Urbino che si fa subito pericoloso su punizione che Francolini respinge in angolo. Al 50′ è capitan Semprini che prova da fuori area. Al 55′ Finotti si invola sulla fascia serve una palla a Fuzzi che davanti al portiere calcia debole. Poco dopo è ancora l’attaccante che rende pericoloso con un tiro cross ma il portiere avversario è bravo a respingere. E’ un buon momento per la squadra di mister Gaudenzi. Al 63′ grande occasione con Finotti che di testa spreca davanti alla porta. Passa solo un minuto ed Cecchini che da solo davanti al portiere al volo centra l’estremo difensore.



L’Urbino non resta a guardare è in pochi minuti crea tre occasioni gol ma sulla sua strada trova uno strepitoso Francolini che respinge gli attacchi.



Al 79′ il subentrato Magi ruba palla ai difensori e serve in area di rigore Cecchini che ancora davanti al portiere non trova il raddoppio.



L’Urbino realizza il gol vittoria all’85 su calcio d’angolo con Facciardini che approfitta di una disattenzione della difesa (2-1).



Da registrare prima dello scadere ancora un ottimo intervento di Francolini che ipnotizza l’attaccante avversario che si era presentato tutto solo in area di rigore.



Gradara disputerà il prossimo incontro in casa, sabato 14 gennaio 2023 contro il Muraglia.



GABICCE GRADARA: Francolini, Andreani, Moutahhir, Mancini, Cherubini (15′ p.t. Finotti) Semprini, Bacchini (30′ s.t. Magi) Fuzzi, Gaggi (33′ p.t. Franca), Cecchini (35′ s.t. Petese), Ciaroni (1′ s.t. Bergamini). A disp. Nobile. All. Gaudenzi.



ALLIEVI



Atletico Gallo-Gabicce Gradara 5 -2



Trasferta amara per il Gabicce Gradara contro l Atletico Gallo. La squadra di mister Iachini non è entrata in partita per almeno 50 minuti soffrendo la fisicità avversaria. Al 2′ su un rinvio corto della difesa la squadra di casa va subito in vantaggio e al 16′ su altra disattenzione raddoppia; al 25′ si fa vedere il GabicceGradara su punizione di Magi Samuele per il tiro al volo di Magi Filippo ma la palla è leggermente alta; al 42′ punizione e trsi di testa per l’Atletico Gallo. Al 45′ il GabicceGradara fa finalmente quello che sa fare e Sarli in contropiede serve una palla d’oro a Mboup che non può sbagliare il 3-1.



In avvio di ripresa sempre su punizione palla nell’area del GabicceGradara: esce Nobile ma non trattiene e per la squadra di casa è facile il 4-1; al 21′ sempre Nobile compie una bella parata, al 22′ la squadra ospite si presenta con Mboup davanti al portiere tira fuori; al 27′ al contrario l’Atletico Gallo non sbaglia il 5-1.



A questo punto si fa vivo il Gabicce Gradara, prima al 29′ con tiro da fuori di Semprini per il 5-2 poi con due occasioni di Sarli prima al 32′ poi al 36′ entrambe sventate dal portiere, ma ormai è tardi per recuperare il risultato.



Prossima partita GabicceGradara-Vadese domenica 15/01/2023 ore 14,30



GABICCE GRADARA: Nobile, Boccalini, Del Bene (20’st Della Costanza), Sciuto, Rossi (23’st Gaudenzi), Pataracchia, Magi Samuele (9’st Buccino),Semprini, Sarli, Magi Filippo, Mboup. All. Iachini.



GIOVANISSIMI 2008



Real Metauro – Gabicce 2-3



Partita giocata con buona intensità agonistica. Vantaggio ospite al 5′. Pareggio al 7′ su incursione di Annibalini. Vantaggio meritato del Gabicce Gradara su autorete dopo costante pressione degli attaccanti. Primo tempo che si chiude con gli ospiti in vantaggio 2-1. Nel secondo tempo dopo una fase di studio pareggio del Real Metauro. Rossi su calcio piazzato porta a tre reti il bottino del Gabicce Gradara Sul finire clamoroso palo di Terenzi. Finisce 3-2 una partita giocata per 70′ minuti con buona organizzazione tattica e costante pressing offensivo.



GABICCE GRADARA: Gaggi, Del Bene, Andruccioli, Luzi, Rossi, Ferraj (65′ Buscaglia), Terenzi (60′ Bana), Gaudenzi, Rossini (50′ Fosca, 60′ Mosconi). All Mendo-Baffioni.



Prossimo turno al Magi domenica contro la Pergolese alle ore 11.



Cadetti 2009, sosta fino al 21/1/23