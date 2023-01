Sant'Agata Feltria, animali randagi o maltrattati: raccolta fondi per il rifugio 'Casa Selvatica'

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 11:31 - 12 Gennaio 2023

Dacia Manto da 7 anni gestisce La Casa Selvatica, un rifugio a Sant'Agata Feltria, che accoglie 120 cani, 15 gatti e 4 caprette. Molti di questi cani sono stati maltrattati, reclusi o randagi.



"Il lavoro quotidiano al rifugio è estremamente intenso e comporta grandissimi sacrifici: abbiamo 6 collaboratori retribuiti, i cani consumano più di 50 kg di cibo al giorno e i lavori di manutenzione da fare per i loro spazi (recinti e fienili) sono tantissimi" - si legge sulla piattaforma GoFundMe, dove è stata aperta la raccolta fondi.



"Abbiamo tantissime spese veterinarie da sostenere, medicinali e integratori da acquistare per i cani anziani che il rifugio ospita. Un vostro contributo economico, piccolo o grande, una donazione o una adozione a distanza farebbero davvero la differenza per noi in questo momento di difficoltà, se vogliamo continuare a garantire a 120 cani la vita e il riscatto che meritano" è l'appello della Casa Selvatica.



Qui il link per contribuire