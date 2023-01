Nuovo 'super etilometro' in dotazione alla Polizia Municipale di Cattolica

Attualità

Cattolica

12 Gennaio 2023

Il nuovo etilometro Saf'ir Evolution.

Si chiama “Saf'ir Evolution” il nuovo etilometro in dotazione alla Polizia Municipale di Cattolica. Preciso ed affidabile, lo strumento di ultima generazione, è veloce e portatile, grazie ad una pratica valigetta. Dalla sua accensione sono necessari poco meno di 90 secondi per la prima misurazione ed una piccola stampante bluetooth produce automaticamente uno stampato della misurazione effettuata.



Nelle scorse settimane, l’etilometro è stato ceduto a titolo gratuito alla Polizia Municipale di Cattolica nell’ambito del progetto “Fermami Amico”, una campagna di prevenzione e contrasto all'incidentalità da alcol e droga realizzata dal Comune di Rimini con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Enti partner del progetto sono anche i comuni di Riccione, Bellaria Igea Marina e l’Unione della Valmarecchia, Ausl della Romagna e il Dipartimento Scienze Statistiche dell’Università di Bologna.

“In questo fine settimana – sottolinea l’Assessora alla Polizia Municipale Claudia Gabellini – il nuovo etilometro sarà impiegato sulle strade cattolichine, a bordo delle vetture degli agenti che presidieranno il territorio.



L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza e prevenire incidenti causati dalla guida in stato di ebrezza e alterazione. Siamo convinti che questo strumento possa anche avere un effetto deterrente per chi si appresta a mettersi alla guida di una vettura”.



Nel concreto, ai controlli su strada, la campagna “Fermami Amico” si compone di 20 videoclip, prodotti dai video maker riminesi Daniela Lupparelli e Simone Felici, dal titolo “1000mila modi per impedire di guidare ad un amico sballato” (consultabili sul canale You Tube della Polizia Locale di Rimini al link https://bit.ly/CanaleYT_PoliziaLocale). La campagna di prevenzione, con brevi spot e video promozionali del messaggio, durerà fino a maggio 2023 con passaggi su tutte le reti Tv, radio locali, e condivisioni su siti e social istituzionali.

“Quello dell’assunzione di alcol o di droghe – conclude la Gabellini - è un tema sul quale è necessario mantenere sempre la massima attenzione. Proprio per questo abbiamo abbracciato l’iniziativa del Comune di Rimini come impegno per la sensibilizzazione della comunità ed in particolar modo delle fasce giovanili. Già questa estate Cattolica ha messo al centro l’attenzione ad una guida sicura e responsabile ospitando l’evento della Regione Emilia-Romagna “Guida e basta” dedicato al contrasto delle distrazioni al volante. Proseguiamo il nostro impegno per la sicurezza sulle strade in sinergia con tutte le Forze dell’Ordine e gli altri Enti del territorio”.