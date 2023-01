Cronaca

Rimini

| 10:27 - 12 Gennaio 2023

Immagine di repertorio.

E’ ai domiciliari ma va a spasso senza autorizzazione: in manette un 46enne per l’ipotesi d’accusa del reato di evasione. L’uomo è stato sorpreso dai Carabinieri di Rimini mercoledì nel tardo pomeriggio. Arrestato in flagranza, verrà processato per direttissima.