Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 10:22 - 12 Gennaio 2023

Immagine di repertorio.

Un etto di hashish nell’armadio del sottoscala, 930 euro nel comodino e tutto l’occorrente per confezionare le dosi. I Carabinieri di Bellaria hanno arrestato in flagranza un 22enne per l’ipotesi d’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La perquisizione è stata effettuata mercoledì mattina. Il 22enne è ai domiciliari in attesa di essere processato per direttissima.