Ferito e scaricato al pronto soccorso: si è trattato di un incidente sul lavoro

Cronaca

Rimini

| 08:18 - 12 Gennaio 2023

Si dipana il giallo dell'uomo di 39 anni, che martedì scorso è stato lasciato al Pronto soccorso dell'ospedale di Rimini, ferito alla testa e ad una spalla. L'origine del ferimento sarebbe un infortunio sul lavoro e non una aggressione. E' quanto emerge dalle indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia e del Nucleo investigativo di Rimini assieme all'Ispettorato del lavoro. La vittima potrebbe essere un lavoratore in nero e sarebbero stati i colleghi, prima di scappare, a scaricarlo davanti all'ospedale. Questa l'ipotesi più probabile. L'uomo ancora ieri era ricoverato in osservazione e non avrebbe reso dichiarazioni utili.