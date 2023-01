Futsal RSM, il Domagnano regola il Murata 1-0

Sport

Repubblica San Marino

| 02:36 - 12 Gennaio 2023

Una fase di Murata-Domagnano.

È tutto un altro Murata, quello che debutta nel 2023 dopo aver risolto il problema legato all’assenza di portieri che aveva condizionato le ultime uscite, nonché con una nuova guida tecnica al timone. Gabriele Cellarosi, che pure è stato portiere della Nazionale di San Marino ed anche del Murata stesso, ha debuttato ieri sera sulla panchina Bianconera, affidando la difesa della rete a Mirko Ottaviani – estremo difensore con un passato alla Folgore. Se il problema delle reti subite (34 nelle quattro uscite precedenti) è stato superato, il prossimo punto all’ordine del giorno di Cellarosi è la fase offensiva. Il Murata infatti non segna da quattro partite, compreso il posticipo di ieri sera che il Domagnano ha fatto suo grazie all’unica rete di serata – a cura di William Cavalli al 21’.



Successo prezioso per i Lupi, che tengono il ritmo imposto dalle altre concorrenti per le posizioni di vertice. Momentaneamente scivolati al settimo posto, i Giallorossi sono balzati nuovamente al quarto – in coabitazione con la Virtus – rimettendosi alle spalle La Fiorita e Juvenes-Dogana. Nella giornata in cui le due capolista sono restate tali anche dopo lo scontro diretto, le prime sei squadre alle loro spalle hanno vinto, mentre le restanti hanno perso. Ergo, non cambia nulla nel rapporto di forze e nelle distanze relative in classifica, che vede semplicemente aprirsi ulteriormente la forbice che divide la metà sinistra del raggruppamento da quella di destra.