Calcio C, il jolly Kevin Biondi sulla via di Rimini

Sport

Rimini

| 02:28 - 12 Gennaio 2023

Il centrocampista Kevin Biondi (Foto Pordenone Calcio).

Partito Eyango ceduto al Giugliano, il Rimini ha indviduato il successore in Kevin Biondi, classe 1999, altezza che sfiora l'1,80. Biondi può giocare siamo come terzino ma soprattutto centrocampista nel ruolo di mezzala. Siciliano di origine, ha militato nel Catania in serie D e C, poi al Pordenone tra i cadetti, ancora al Catania in C e al Pordenone in questa prima parte di stagione (16 presenze). L'affare secondo i boatos di mercato è in via di definizione e nella giornata di giovedì potrebbe essere annunciato così come il passaggio di Haveri al Torino che tuttavia resterà in biancorosso fino alla fine della stagione.



L'Alessandria ha prelevato il centrocampista Luca Guidetti, 36 anni, dal Sangiuliano, giù cercato dal Rimini nel gennaio 2019 quando era il capitano del Monza in serie C e in precedenza tanta serie D: oltre alla prima stagione nel club brianzolo, Caronnese (2), Caratese (2), Renate (3 con promozione in C2), Como (2).



Moustapha Yabre lascia il Fiorenzuola. Il terzino di proprietà della Spal tornerà a Ferrara per poi essere girato di nuovo in prestito, stavolta alla Recanatese.



L'Aquila Montevarchi ha ottenuto l'ok dall'Inter per il tesseramento di Alessandro Silvestro, centrocampista classe 2002, che nella prima parte di stagione ha collezionato sei presenze in prestito alla Pro Vercelli.



L'Imolese ufficializzerà giovedì l'ingaggio di Gianluca D'Auria attaccante 26enne della Carrarese.