Calcio C, l'Alessandria trova il regista: l'esperto Luca Guidetti

L'Alessandria ha prelevato il centrocampista Luca Guidetti, 36 anni, dal Sangiuliano, giù cercato dal Rimini nel gennaio 2019 quando era il capitano del Monza in serie C e in precedenza tanta serie D: oltre alla prima stagione nel club brianzolo, Caronnese (2), Caratese (2), Renate (3 con promozione in C2), Como (2).



Moustapha Yabre lascia il Fiorenzuola. Il terzino di proprietà della Spal tornerà a Ferrara per poi essere girato di nuovo in prestito, stavolta alla Recanatese.



L'Aquila Montevarchi ha ottenuto l'ok dall'Inter per il tesseramento di Alessandro Silvestro, centrocampista classe 2002, che nella prima parte di stagione ha collezionato sei presenze in prestito alla Pro Vercelli.