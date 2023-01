Aeroporto Fellini: crescono i passeggeri nel 2022. Ma il fattore "guerra" pesa ancora tantissimo

Attualità

| 16:03 - 11 Gennaio 2023

Aeroporto "Fellini" di Rimini.

L'aeroporto Fellini di Rimini nel 2022 ha registrato 211.988 passeggeri:

numeri superiori del 230% rispetto al 2021, quando furono 64.172, ma in

calo rispetto al pre pandemia. Nel 2019 infatti l'aeroporto chiuse

l'anno con 392.149 passeggeri. Certamente sul dato del 2022 ha influito

l'assenza di voli verso la Russia e l'Ucraina, a causa del conflitto in

corso.



La Polonia e l'Ungheria sono le due nazioni che hanno registrato il

maggior volume di traffico aereo con Rimini. Sono stati 42.961 i

passeggeri dalla Polonia (14.248 Cracovia, 28.713 Varsavia), 42.276 da

Budapest. Il collegamento con gli aeroporti di Palermo e Cagliari ha

fatto registrare 36.969 passeggeri, 32.104 quelli per Tirana. Il

collegamento per Bucarest, attivato a fine settembre, ha totalizzato

7229 passeggeri.



Nel 2023 Cracovia non sarà più collegata direttamente a Rimini: Ryanair

ha confermato i collegamenti con Londra, Budapest, Varsavia, Vienna,

Kaunas, Palermo e Cagliari, aggiungendo però come ottava destinazione

Praga. Da AiRiminum, società di gestione dell'aeroporto, c'è la volontà

nel 2023 di toccare i 400.000 passeggeri, tornando ai numeri dell'epoca

pre-pandemica.