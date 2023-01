Calcio RSm, al Tre Penne ritorna Piero Cauterucci

Sport

Repubblica San Marino

| 15:43 - 11 Gennaio 2023

Piero Cauterucci in azione.

Il mercato invernale si apre per il Tre Penne con un piacevole ritorno nella propria rosa. Si tratta dell’esterno difensivo Piero Cauterucci, che torna a vestire la maglia di Città dopo aver trascorso la scorsa stagione con la casacca biancazzurra e aver disputato in estate la doppia sfida in Conference League contro il Tuzla City.



Cauterucci ha passato la prima parte di stagione al Grosseto, che milita nel Girone E di serie D.

“Non ho mai smesso di seguire tutti i risultati della squadra e mi sentivo spesso, se non tutte le settimane, con i giocatori e anche con il direttore sportivo Di Giuli, che mi è sempre stato vicino anche a distanza in ogni situazione, e con il mister. Questa è una scelta di cuore, perché qui mi sono trovato benissimo e posso dire di aver ritrovato il sorriso” afferma il difensore classe 1999.



Entusiasmo alle stelle per il difensore, che è desideroso di ritornare in campo il prima possibile con la divisa del Tre Penne. “Fisicamente mi sento in forma, mi sono allenato con la squadra a Grosseto fino agli ultimi giorni di dicembre. Appena sarà pronto il tesseramento non vedo l’ora di scendere in campo per poter aiutare la squadra a raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati e che tutti conoscono bene” commenta Cauterucci.