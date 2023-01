Riccione, gestione della casetta dell'Arboreto Cicchetti confermata a Guide e Scout cattolici italiani

Attualità

| 14:58 - 11 Gennaio 2023



La giunta comunale di Riccione ha rinnovato la concessione, per altri 4 anni, del prefabbricato in legno, all'interno dell'Arboreto Cicchetti, all'associazione "Guide e Scout cattolici italiani-Gruppo Riccione 1” . Il periodo sarà ulteriormente rinnovabile per altri quattro anni. “E’ volontà dell’amministrazione comunale - si legge nella delibera approvata dalla giunta - valorizzare gli immobili di sua proprietà appartenenti al patrimonio indisponibile non utilizzati per fini istituzionali, e non altrimenti utilizzabili, mediante la promozione di progettualità capaci di attivare processi virtuosi di sviluppo culturale, sociale ed economico a vantaggio dell’intera città e nello stesso tempo atte a garantire con urgenza la conservazione del patrimonio comunale”.



Il Comune di Riccione intende così incentivare e sviluppare sul territorio “attività socio-ricreative, culturali, ambientali e di volontariato, dirette specificatamente all’educazione e formazione dei ragazzi fino all’età adolescenziale, anche al fine di prevenire situazioni di isolamento e di emarginazione, affidandone la gestione ad associazioni del terzo settore senza fini di lucro, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale a cui fa riferimento l’articolo 118 della Carta Costituzionale”.



La concessione è stata rinnovata a titolo gratuito visto che l'associazione "vanta sul territorio una radicata tradizione, comprovata dal costante impegno a favore dei giovani e nel volontariato e svolge, senza fini di lucro, una meritoria ed intensa attività di promozione culturale, gestendo numerose attività di carattere socio-ricreativo rivolte all’educazione e formazione dei ragazzi in età adolescenziale”.



A fronte della concessione, Agesci si impegna, con spese a proprio carico, a effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria, fino a un massimo di 5mila euro, del manufatto, garantendo, sempre con spese a proprio carico, “la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali dati in concessione”, oltre alla manutenzione delle aree verdi. Agesci dovrà inoltre farsi carico del pagamento di tutte le utenze.