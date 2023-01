Ride Riccione, fervono i preparativi. E arriva la gara riservata a Mountain Bike e bici Gravel

Sport

Riccione

13:49 - 11 Gennaio 2023



Nella città che ha dato i natali ai Bike Hotel, si è messa in moto la macchina organizzativa per l'edizione 2023 della Ride Riccione, in programma il 28 maggio. Le iscrizioni sono aperte sul sito Ridericcione.net ed è stato lanciato un video di presentazione. Per la Perla Verde sarà un intero weekend dedicato alle due ruote quello del 28 maggio 2023: in piazzale Roma sarà allestito il Ride Beach Village, con un flusso atteso di 5000 visitatori. E oltre alla Ride Riccione, ci saranno altri due eventi sportivi: il 27 maggio la Junior Ride, per i ciclisti in erba, e la Off Road Gravel Ride. A fine gennaio saranno aperte le iscrizioni per questa gara, che rappresenta una novità e che permetterà ai partecipanti di scoprire le meraviglie dell'entroterra, attraverso percorsi bianchi e percorsi nei sentieri, da affrontare in sella a mountain bike e biciclette Grave.