Ciclismo, Riccione ospiterà la partenza della Coppi e Bartali

| 12:24 - 11 Gennaio 2023

È ormai definita l’edizione 2023 della Settimana Internazionale Coppi e Bartali che si correrà dal 21 al 25 Marzo.

Lo staff tecnico del Gruppo Sportivo Emilia infatti in questi giorni ha fissato le sedi di partenza, arrivo e i percorsi delle cinque tappe in programma che il prossimo anno presenteranno anche alcune novità.





L’avvio della gara rimarrà fedele alla tradizione con la partenza vedrà ancora una volta protagonista la Romagna, in modo particolare la città di Riccione che ospiterà tutte le operazioni preliminari del giorno precedente (il 20 marzo) e la prima tappa che, martedì 21 marzo, partirà e si concluderà proprio nella cittadina romagnola che ospiterà anche la partenza della seconda frazione, mercoledì 22 marzo, con arrivo a Longiano.





Dopo la positiva esperienza delle ultime stagioni, la terza tappa partirà e si concluderà a Forlì e presenterà alcune importanti novità per quanto riguarda il percorso che saranno annunciate a breve.







Venerdì 24 marzo, la Settimana Internazionale Coppi e Bartali presenterà un gradito ritorno, quello di Fiorano Modenese che, grazie al forte interesse alla passione dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Francesco Tosi, ospiterà la partenza e l’arrivo della quarta tappa.







Sarà Carpi, in provincia di Modena, ad incoronare il successore dell’irlandese Ed Dunbar nell’albo d’oro della gara organizzata dal GS Emilia e lo farà con una cronometro individuale che si annuncia particolarmente interessante sotto l’aspetto tecnico.







Nei prossimi giorni saranno resi noti i dettagli delle singole tappe.