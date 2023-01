La presidente Petitti incontra la neo Prefetta di Rimini Padovano

Attualità

Rimini

| 12:17 - 11 Gennaio 2023

Emma Petitti e la Dott.ssa Rosa Maria Padovano.

Questa mattina, mercoledì 11 gennaio, la presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Emma Petitti, ha fatto visita alla neo prefetta di Rimini, Rosa Maria Padovano. L’incontro è stato occasione per dare il benvenuto alla dirigente che subentra al prefetto Giuseppe Forlenza.



La presidente Petitti ha rinnovato l’impegno dell’Assemblea a una piena collaborazione con la Prefettura “per il bene del territorio perché solo attraverso le sinergie tra istituzioni si possono ottenere risultati importanti e raggiungere obiettivi nell’interesse delle nostre comunità”.



Aspetto quello della collaborazione tra istituzioni a cui anche la prefetta Padovano tiene particolarmente, per intervenire su tutti gli obiettivi comuni messi in campo.



Tra i temi affrontati insieme durante il colloquio sono emersi la legalità e il contrasto alle infiltrazioni mafiose, per cui l’Assemblea legislativa si sta impegnando fortemente anche grazie a iniziative come l’Osservatorio e la Settimana della legalità.







Ancora il contrasto alla violenza di genere con impegni su protocolli per sostenere sempre di più la rete dei centri antiviolenza, il lavoro sulla prevenzione e la protezione delle donne e il sostegno ai percorsi di autonomia femminile.







“Siamo pronti a fare la nostra parte – ha assicurato la presidente Petitti – mettendo a sistema in maniera proficua i rispettivi ruoli possiamo rafforzare il coordinamento e il rapporto tra Stato, Regioni e Comuni. E il ruolo della prefettura è fondamentale. Auspico che quella odierna sia solo la prima di una serie di occasioni di confronto e lavoro”.







La presidente ha poi sottolineato: “Il territorio riminese è peculiare rispetto all’intero panorama regionale, per il peso che l’economia turistica rappresenta e con essa la necessità di garantire un elevato livello di sicurezza, per gli ospiti e i cittadini residenti”.