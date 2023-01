Cronaca

Rimini

| 11:37 - 11 Gennaio 2023

La colonna di fumo nella zona dell'incendio.

Capanno a fuoco nella zona a monte di Viserba. Le fiamme hanno interessato la struttura senza coinvolgere, fortunatamente, né persone né abitazioni vicine. E' successo nella tarda mattina di oggi, mercoledì 11 gennaio, nei pressi di via Lotti, zona Italia in Miniatura. Un'alta colonna di fumo si è sollevata dal luogo dell'incendio, risultando ben visibile da lontano. Sul posto per due mezzi dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri.