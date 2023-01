Volley B, PromoPharma a Montichiari

Sport

Repubblica San Marino

| 11:17 - 11 Gennaio 2023

Se si esclude la partita giocata alla decima giornata a Sommacampagna contro l’Arredopark Dualcaselle, la PromoPharma San Marino è sempre andata a punti nelle ultime sei giornate di campionato, raccogliendone 11 dei 14 che ha in classifica. Un segnale che la squadra è in salute dal punto di vista tattico e tecnico. La trasferta di Montichiari contro il gruppo allenato da Alessandro Piroli, però, presenta tante incognite. “Li abbiamo visionati poche volte e non abbiamo un’idea chiara di come giocano. – Spiega Stefano Mascetti, coach della PromoPharma. – Montichiari è una società storica, che gioca in un palazzetto importante e la sua squadra è un mix di giovani e giocatori d’esperienza, tutti chiamati a disputare un buon campionato, cosa che stanno facendo. Noi, se saremo al completo, potremo giocarcela esattamente come abbiamo fatto nelle ultime sei partite ma va anche detto che siamo una squadra casalinga e che fuori dal Pala Casadei abbiamo raccolto un solo punto. In trasferta dobbiamo provare fare meglio”. Arbitrano Valerio Rusconi (1°) e Riccardo Faia (2°).



Classifica. Gabbiano Mantova 36, Arredopark Sommacampagna 25, Querzoli Forlì 23, Kema Asola 23, Volley Montichiari 21, Sab Group Rubicone 20, Kerakoll Sassuolo 18, Ama San Martino in Rio 16, Viadana Volley 15, Planet Group Spezzanese 14, PromoPharma 14, Pietro Pezzi Ravenna 14, Kioene Padova 7, Pluvitec Legnago 6.



Prossima partita. Volley Montichiari – PromoPharma San Marino. Sabato 14 gennaio ore 21 a Montichiari.



Serie D femm/Girone E. Dopo una lunga sosta iniziata prima delle altre squadre per via del turno di riposo da rispettare, la Titan Services di coach Wilson Renzi riprende il suo cammino affrontando sabato prossimo la Stella Rimini in trasferta. Un vero e proprio scontro salvezza. “Un mese e mezzo senza giocare di certo non ci aiuta. – Sottolina Renzi. - Abbiamo giocato in amichevole a Bellaria martedì 10 per riprendere il ritmo partita ma l’impegno settimanale in campionato è un’altra cosa. Questo match è importante ai fini della salveza e i punti conquistati dalla squadra vincente saranno pesanti. Questa settimana non abbiamo avuto a disposizione Arianna Menicucci, uno dei centrali ma è tornata ad allenarsi Federica Tura che è ferma da molto tempo e vedremo se e come utilizzarla sabato prossimo. Il resto del gruppo è a disposizione”.



Classifica. Portuali Ravenna 28, Figurella Rimini 27, Fulgur Bagnacavallo 25, Longiano Volley 20, Fenix Faenza 19, Junior Coriano 19, Idea Volley Santarcangelo 19, Unica Volley Rimini 16, Titan Services 10, Viserba Volley 7, Stella Rimini 5, Teodora Ravenna 3, Forlì 0.



Prossima partita. Stella Rimini - Titan Services. Sabato 14 gennaio ore 17.30 a Rimini.







Nella foto, la rientrante Federica Tura.