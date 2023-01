Tennis, come sarà il 2023 del Ct Venustas di Igea Marina

Sport

Bellaria Igea Marina

| 09:28 - 11 Gennaio 2023

Gli allievi della scuola del Ct Venustas con i maestri Leonardo Ghelfi e Massimo Ronchi.

Delineata la stagione 2023 del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina. Il Club bellariese guidato dalla presidente Elisa Vandi propone anche quest’anno una ricca ed ambiziosa programmazione, ben sette tornei, con una novità: l’Open nazionale femminile dotato di 4.000 euro di montepremi, il fiore all’occhiello del Circolo, non si svolgerà più nel periodo pasquale, ma nel mese di Giugno.

Troppe le concomitanze nella vecchia programmazione, con diversi torneo del Circuito Bnl ed il pericolo del maltempo, così il “Città di Bellaria” scatterà quest’anno dal 3 giugno. Intanto dal 29 aprile andrà in scena il torneo nazionale di 4° categoria maschile, che apre la stagione agonistica all’aperto, dal 27 maggio il 4° categoria femminile, dal primo luglio l’Open nazionale maschile dotato di 1000 euro di montepremi, dall’8 luglio il torneo Under 10-12-14-16, maschile e femminile, dal 29 luglio il torneo nazionale Open femminile e dal 12 agosto gran finale con il torneo nazionale di 3° maschile. Sul fronte dei campionati a squadre previsto un team per il trofeo “Città di Nonantola” maschile, poi un’Under 10 mista e due squadre di D3, maschile e femminile, oltre ad un team che prenderà parte al campionato Junior Program Fit Super Orange giovanile. Molto positivo il dato sull’affluenza alla scuola Sat ed agonistica, diretta dal maestro Leonardo Ghelfi, coadiuvato da Massimo Ronchi, Carlotta Filippi e Vincenzo D’Iorio: sono 65 gli allievi, in netto progresso rispetto agli anni scorsi.