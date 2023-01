Elettricista cade dalla scala, arriva l'elisoccorso. Ricoverato al "Bufalini" di Cesena

Cronaca

Repubblica San Marino

| 08:46 - 11 Gennaio 2023

Infortunio in una ditta sammarinese, in località Galazzano. Nel primo pomeriggio di ieri (10 gennaio), un elettricista di 44 anni è caduto da una scala a libretto mentre stava effettuando un intervento di manutenzione. E' caduto da un'altezza di circa 3-4 metri. Per soccorrerlo sono subito intervenuti i sanitari del 118. Dalla base di Ravenna sono decollati anche gli operatori dell'eliambulanza atterrati sul luogo. L'elettricista non ha mai perso conoscenza. Dopo le prime cure sul posto e dopo essere stato immobilizzato è stato trasferito d'urgenza con il mezzo di soccorso aereo all'ospedale "Bufalini" di Cesena. La prognosi del paziente resta riservata. Per gli accertamenti sull'infortunio sono arrivati gli agenti che hanno eseguito i rilievi tecnici e fotografici del caso, in collaborazione con il tecnico della sezione del dipartimento Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza sociale.