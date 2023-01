Giallo a Rimini, scaricato all'ospedale con lesioni alla testa

Cronaca

| 08:24 - 11 Gennaio 2023

Lo hanno scaricato davanti all’ingresso del Pronto soccorso e lo hanno abbandonato con evidenti lesioni alla testa. Era il primo pomeriggio di ieri (martedì 10 gennaio), quando un 39enne romeno è arrivato all'"Infermi" di Rimini. Qualcuno lo ha accompagnato in macchina all’ospedale ed è ripartito abbandonandolo in quelle condizioni che, all'inizio, sono apparse gravi. Gli infermieri lo hanno trasportato immediatamente nell’area di emergenza e, poco dopo, l’uomo è stato trasferito al trauma center del "Bufalini" di Cesena.



Subito è partita la segnalazione alle forze dell’ordine, sul posto sono giunti i carabinieri del Nucleo investigativo della Compagnia di Rimini. Le ricerche sono partite dal reperimento delle immagini registrate dalle telecamere all'ingresso del pronto soccorso e di eventuali testimoni che possono aver assistito all’arrivo dell’auto e quindi potrebbero essere in grado di riferire qualche particolare sugli occupanti della vettura. Inoltre le indagini dovranno chiarire se si sia trattato di un incidente o se invece l’uomo sia rimasto ferito durante un regolamento di conti. Ipotesi che potranno prendere corpo non appena gli inquirenti riusciranno a interrogare il ferito e a raccogliere la sua versione dei fatti.