Calcio C, il Rimini cede il centrocampista Eyango al Giugliano

Sport

Rimini

| 20:13 - 10 Gennaio 2023

Steeve Mike Eyango in azione (foto Rimini Calcio).





Il Rimini ha ceduto al Giugliano Calcio a titolo definitivo il calciatore Steeve Mike Eyango. Il centrocampista classe 2001 nella prima parte di stagione ha collezionato 5 presenze con la maglia a scacchi. Il club augura a Steeve Mike il meglio per il futuro.

Al Rimini è stato offerto il centrocampista fanese Francesco Urso classe 1994, già al Santarcangelo ed in serie B al Vicenza. Accostato al club biancorosso e alla Viterbese il centrocampista ghanese del Foggia, Moses Odjer, classe 1996, già in B alla Salernitana e in serie C al Palermo.



La Fermana comunica il passaggio a titolo temporaneo, fino al prossimo 30 giugno 2023, dell'attaccante 2004 Lorenzo Grassi alla Sammaurese, formazione che milita nel girone D di Serie D. Piace l'attaccante Giacomo Tulli, ex Rimini.



L'Ancona comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Agostino Camigliano, proveniente dal Cosenza. Il difensore centrale, classe 1994, si trasferisce a titolo definitivo e ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2025. Con la maglia rossoblù nella stagione 2017/2018 ha partecipato alla cavalcata che portò i calabresi in Serie B. Negli anni successivi ha militato nel Cittadella collezionando 42 presenze in B, e nella Reggiana. Il difensore mercoledì 11 gennaio svolgerà il primo allenamento.