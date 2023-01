Cronaca

San Leo

| 19:36 - 10 Gennaio 2023

Archivio.

Tragedia della solitudine a San Leo. Una 72enne era morta da diversi giorni, ma nessuno se ne era accorto. I carabinieri della stazione locale sono stati allertati ieri pomeriggio (lunedì 10 gennaio) e sono subito intervenuti, con una pattuglia, in un' abitazione del luogo. Probabilmente la donna è morta per un malore improvviso. Per capire meglio le cause del decesso saranno disposti accertamenti dall'autorità giudiziaria. Fondamentali risulteranno gli esami tossicologici.