Furto al parcheggio: rubato catalizzatore dall'auto in pieno giorno

| 17:53 - 10 Gennaio 2023

L'auto dalla quale è stato rubato il catalizzatore.

Da un nostro lettore riceviamo e pubblichiamo una segnalazione relativa a un fatto allarmante, a una fattispecie di reato che si starebbe diffondendo anche a Rimini: il furto del catalizzatore dalle automobili in sosta. La moglie del nostro lettore ne è stata vittima. "Voglio segnalare - scrive il nostro lettore - che c'è una banda che ruba i catalizzatori dalle auto e che agisce indisturbata di giorno. Mia moglie ha subito questo furto, mentre lavorava in via Ovidio, di fronte all'hospice. Costo del ricambio migliaia di euro!" Il catalizzatore non viene rubato per essere rivenduto come ricambio, ma per estrarne il materiale e rivenderlo a peso. Questo componente, nelle auto con qualche anno di anzianità, contiene Rodio e Palladio, materiali pregiati che vedono le loro quotazioni salire giorno per giorno. Il suggerimento è naturalmente quello di fare attenzione e di segnalare ogni comportamento sospetto alle Forze dell'Ordine.