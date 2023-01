Tempi di attesa infiniti all'Ospedale di Novafeltria. Il Comitato: "Così non va"

Attualità

Novafeltria

| 16:55 - 10 Gennaio 2023

Ospedale "Sacra Famiglia" di Novafeltria.



È indetto per domani (mercoledì 11 gennaio), alle 20.30 al teatro sociale di Novafeltria, il consiglio comunale aperto sul tema servizi socio-sanitari ospedalieri e territoriali in Alta Valmarecchia.



Il comitato "Giù le mani dall'ospedale di Novafeltria" annuncia battaglia: "racconteremo ai presenti quello che ci viene confidato dai pazienti e da qualche operatore sanitario coraggioso - annuncia una nota - in quanto nelle aziende sanitarie di tutta italia c’è la consegna del silenzio e la nostra non fa eccezione".



C'è insoddisfazione per la qualità dei servizi: "Si chiama naso di pinocchio la differenza tra la qualità offerta e quella percepita e, quello della Azienda Sanitaria Romagna riminese per quanto ci riguarda è molto pronunciato". Il nodo è rappresentato dai tempi di attesa definiti dalla regione (30 giorni per visite e 60 diagnostiche): un obiettivo raggiunto al 100% nella quasi totalità delle prestazioni, secondo il sito TdaER (Tempi di attesa Emilia Romagna), ma secondo il comitato, la realtà è diversa. "Per esempio fare una visita oculistica a Novafeltria è impossibile come è impossibile fare una ecografia, una vista pneumologica , diabetologica e ancora dermatologica perché le agende sono chiuse (l’operatore non dispone di date)". I tempi di attesa per una colonscopia sono 11 mesi, 7 per una gastroscopia, 8 per una visita ginecologica, accusa il comitato, per cui, al paziente dell'Alta Valmarecchia, "non rimane che accettare di scendere a valle o rivolgersi al privato". "Piacerebbe anche a noi sapere quanti rinunciano e quanti si rivolgono al privato - prosegue la nota - si arriverebbe ad un dato lordo che misurerebbe realmente la percentuale di soddisfazione dell'utenza"



"Ci verrà detto che il cittadino è libero di scegliere le strutture private e che non cade il mondo se per una visita bisogna spostarsi - argomenta la nota - ma noi preferiremmo che a spostarsi fosse il professionista". Pronta l'obiezione: "Ci sono poche richieste e i medici sono risorse preziose, meglio tenerle accentrate". "Questo è il quadro che ci viene presentato tutte le volte - chiosa il comitato - ma cosa fanno i sindaci, gli unici a poter mettere una pezza? Fanno tavolo rotonde, quadrate e ogni 3 o 4 anni un consiglio comunale aperto. Non ci siamo dimenticati delle carenze di organico del nostro ospedale , ma meritano un capitolo a parte , magari dopo l’11".