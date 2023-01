Rimini, nel 2023 l'attesa copertura dei distinti del Neri e l'avvio dei lavori della nuova piscina

Attualità

Rimini

| 16:00 - 10 Gennaio 2023

Rendering della nuova piscina comunale di Rimini.



Il 2023 a Rimini è anche l'anno di inizio dei lavori per la nuova piscina comunale a Viserba, del valore complessivo di 10,5 milioni di euro cofinanziato dai fondi PNRR. Il cantiere apre a maggio, mentre la consegna dell’impianto alla città prevista per l’estate del 2025. Al termine della stagione sportiva sarà invece realizzata la copertura della tribuna settore distinti dello stadio Romeo Neri, dotata di un impianto fotovoltaico di circa 1.349 metri quadrati dedicato all'autoconsumo del complesso sportivo. Sarà affidata a marzo la concessione attraverso finanza di progetto dei lavori di progettazione, realizzazione e gestione del centro sportivo all’ex area Ghigi, anch’esso cofinanziato dal Pnrr e che prevede il completamento di 7 campi da calcio, la realizzazione di tre campi da padel, di una pista ciclo podistica. In primavera partirà anche la realizzazione del nuovo campo da calcio di Corpolò.