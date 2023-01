Calcio, Garden: al Torneo della Befana la squadra 2012 è seconda. In campo l'U14

Sport

Rimini

| 15:44 - 10 Gennaio 2023

La squadra 2012 del Garden. In gallery quelle 2010-2011-2013.





Al Garden con l'anno nuovo riparte in maniera regolare l'Attività Agonistica e di Base e scende in campo per il girone di ritorno la squadra di Terza categoria.





ATTIVITA' DI BASE



Nei giorni 5-6-7 gennaio le squadre delle annate dal 2010 al 2013 sono scese in campo nel torneo della Befana sui campi del Garden e della Stella. In ogni categoria otto le formazioni iscritte. Oltre ai club riminesi, hanno partecipato società marchigiane (Valfoglia, Villa Pesaro, Biagio Nazzaro), romagnole (Meldola), Mater Dei di Napoli, Voluntas Brescia e altre. Ha primeggiato il Mater Dei di Napoli in tutte le categorie. Il Garden ha superato in maniera billante la prima fase con tutte le formazioni piazzandosi con i 2010 e 2013 al quarto posto e al secondo con i 2012 battuti in finale appunto dal Mater Dei. Numeroso il pubblico presente e divertimento assicurato per i giovani calciatori.



Sabato allo stadio Romeo Neri per Rimini-Entella i ragazzini 2010 e 2011 del Garden saranno in campo a fare i raccattapalle.





ATTIVITA' AGONISTICA



La Under 14 di Andrea Pagliarani dopo allenamenti e amichevoli natalizie riprende il campionato sfidando sul campo di via Coletti il Rimini United sabato alle ore 15,30. Lunedì 23 alla Stella match di recupero contro il Bellaria.



Ancora al palo invece la Under 16 di Paolo Zani: di nuovo in campo sabato 28 in trasferta contro il Cava Ronco.





TERZA CATEGORIA



Prima di ritorno per la squadra di mister Pasquale Martino diventato nel frattempo papà di Alessandro (felicitazioni da tutta la grande famiglia del Garden). Si gioca domenica sul campo del Taverna (15 punti) mentre il leader Gemmano è di scena sabato a Montecopiolo (terz'ultimo con 9 punti). Nel periodo natalizio la squadra si è allenata a buon ritmo a ranghi completi. C'è voglia di ricominciare e tenere aperto il discorso per il primo posto. Il distacco dalla capolista è solo di quattro punti (30-26).