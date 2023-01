Scuole primarie e mense: ecco come iscriversi a Riccione

Attualità

Riccione

| 15:44 - 10 Gennaio 2023

L'Amministrazione in visita alla scuola di viale Capri a Riccione.

L'amministrazione comunale di Riccione informa che fino al 30 gennaio è possibile iscrivere i bambini alla classe prima della scuola primaria per l'anno scolastico 2023-2024. Fanno parte dell'Istituto comprensivo Ic1 la scuola primaria Annika Brandi di viale Finale Ligure e la primaria San Lorenzo di viale Bergamo. Fanno invece parte dell'Istituto comprensivo Zavalloni la Primaria Fontanelle (via Capri), la Panoramica (attualmente in viale Capri), la Riccione Ovest (viale Capri), la Riccione Paese (Corso Fratelli Cervi) e la Marina centro (via Catullo). Le iscrizioni possono essere effettuate on-line sul sito www.istruzione.it oppure alla segreteria di via Capri 8 (0541606256), aperta tutti i giorni dalle 8 alle 13 e il martedì dalle 14,30 alle 16,30 su appuntamento.



Ci sono inoltre le scuole private e paritarie Maestre Pie (in Corso Fratelli Cervi 0541604710: iscrizioni dalle 8 alle 12 alla segreteria della scuola dal lunedì al venerdì) e Karis (via Boito 0541641455: iscrizioni dalle 8,30 alle 12,30 alla segreteria della scuola dal lunedì al venerdì).



Per le date degli incontri di presentazione e open day è possibile consultare i siti www.ic1riccione.it, www.iczavalloniriccione.edu.it, www.karis.it e la pagina Facebook della scuola Maestre Pie di Riccione.



Si ricorda che per fruire del servizio ristorazione è necessario effettuare ulteriore iscrizione on-line dalla piattaforma: riccione.ecivis.it .

Il costo del pasto giornaliero è pari a 6,80 euro e verrà calcolato mensilmente per tutti i giorni di apertura del servizio. Saranno decurtati solo i pasti disdetti da parte dei genitori secondo le modalità indicate nella comunicazione informativa allegata al modulo d'iscrizione. I residenti del Comune di Riccione potranno accedere a una fascia agevolata facendo pervenire all'ufficio Iscrizioni e Rette tramite email (protocollo@comune.riccione.rn.it) l'attestazione Isee in corso di validità. Le dichiarazioni consegnate non avranno effetto retroattivo ma andranno in vigore dal primo bollettino utile (farà fede la data di arrivo al protocollo). Di seguito le tariffe agevolate attualmente in vigore.