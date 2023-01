Rimini Calcio, al Neri c'è l'Entella alla caccia di Cesena e Reggiana

Sport

Rimini

| 17:14 - 11 Gennaio 2023

Il terzino dell'Entella Favale nella gara di andata PH VIRTUS ENTELLA.



Ha chiuso il 2022 espugnando il campo della Torres e ha iniziato l'anno nuovo superando 4-2 l'Alessandria. La Virtus Entella, delle tre grandi favorite di inizio stagione, occupa la posizione di retroguardia: ha 39 punti come il Gubbio, a -2 dal secondo posto occupato dal Cesena e a -7 dalla Reggiana.



All'andata il Rimini superò 2-0 l'avversario, che si presenterà al Neri con un diverso assetto tattico: Volpe infatti ha abbandonato il 4-3-1-2 per il 3-4-1-2. Il ruolo di trequartista a inizio stagione era affidato a Clemenza, ma un grave infortunio ha messo fuori causa l'ex Pescara, arrivato in estate. La società ligure aveva pescato dal mercato degli svincolati un big quale Gaston Ramirez, prima alle prese con l'assenza di ritmo partita, poi con un infortunio. Volpe si è affidato così, come trequartista atipico, al mediano Tenkorang, pescato dalla Cremonese al Campobasso e girato in prestito all'Entella, per poi rilanciare il 2001 Lorenzo Meazzi, cresciuto nel vivaio. Con l'impiego di quest'ultimo, del 2003 Stefano Reali nella difesa a tre e dell'ex Piacenza Zappella a destra a centrocampo, sono tre gli under nella formazione titolare. In difesa Parodi e capitan Chiosa completano un reparto di sicura affidabilità, mentre Barlocco e Favale sono le due opzioni per il ruolo di esterno sinistro. I centrali in mediana sono Tascone, miglior assist-man della squadra con 4 passaggi chiave, e il regista scuola Inter Rada. In attacco Silvio Merkaj e Luca Zamparo, ex della partita, hanno totalizzato 5 reti; l'attaccante di scorta Alessandro Faggioli si ferma a quota 4. Qualche ritocco potrebbe arrivare dal mercato, anche a fronte di qualche cessione. Il primo rinforzo è stato un centrocampista dal Monza: Antonis Siatounis, classe 2002, un passato nelle giovanili della Sampdoria.



ric. gia.