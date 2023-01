Natale, tanti eventi di successo in Romagna firmati da Andrea Prada

Attualità

Rimini

| 14:44 - 10 Gennaio 2023

Andrea Prada ALESSIA BOCCHINI.



In tanti eventi organizzati in Romagna c'è la sua mano: Andrea Prada da anni è un protagonista dell'offerta di intrattenimento del nostro territorio. E in queste festività natalizie Prada ha messo la firma in un poker di appuntamenti che ha riscosso grande riscontro tra il pubblico. Noto per le sue installazioni non convenzionali e per gli intrattenimenti di forte richiamo, ha saputo siglare con successo le festività appena passate.



A partire dal riminese, con Bellaria Igea Marina, e la Snow Glob gigante. La sfera gonfiabile più grande d'Europa, con all'interno un villaggio di ghiaccio, ha registrato 10000 accessi in un mese. L'Isola dei Platani di Bellaria è stata inoltre teatro di spettacoli e di installazioni suggestive con costanti nevicate scenografiche. "Bellaria ha saputo ospitare inoltre centinaia di famiglie, accorse da ogni parte d'Italia, per i Meet&Greet con gli idoli delle nuove generazioni", registra con soddisfazione il direttore artistico del Natale di Bellaria Igea Marina.



Rimanendo in Romagna, ma spostandosi a Longiano, cittadini e visitatori sono rimasti incantati dalla "Longiano dei presepi". Tante installazioni negli scorci più suggestivi e soprattutto il grande presepe artistico in piazza, con statue scolpite alte fino a 4 metri e l'illuminazione di una grande stella cometa di oltre 12 metri.



A San Mauro Pascoli lo spettacolo delle installazioni luminose, con un grande pacco regalo di 4 metri e un portale a forma di stella di 5 metri, ma anche una slitta artistica, renne e Babbo Natale con gli immancabili regali.



L'atmosfera natalizia si è respirata anche al Christmas Village del Romagna Shopping Valley. "Una serie di Selfie Station (postazioni per fare i selfie) originalissime che hanno richiamato, ogni giorno, diverse centinaia di persone", evidenzia Prada. Le immagini sono diventate virale sui sociali: tante famiglie si sono fotografate con un "titanico" Babbo Natale che sbucava dal terreno, senza dimenticare la maxi buca delle lettere di 2 metri e il carrello della spesa gigante, contenente una montagna di pacchi regalo. "Siamo molto soddisfatti delle produzioni realizzate per le festività natalizie - commenta Prada - i Comuni della Romagna si posizionano sempre più come mete attrattive nel periodo di Natale". "Ci ha premiato - conclude - aver puntato su installazioni di forte impatto, a volte provocatorie, oltre che aver utilizzato gli idoli dei ragazzini e delle famiglie come amplificatori della comunicazione".