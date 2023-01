Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:56 - 10 Gennaio 2023

La casa del pulito di piazzale Campana a Santarcangelo.

La Casa del pulito di Santarcangelo non sarà attiva per alcune settimane, per consentire le operazioni di subentro del nuovo gestore.



Nella fornitura di detergenti sfusi per l’igiene della casa presso il distributore automatico installato all’area Campana, infatti all’azienda Saponeco di Cattolica subentrerà la Fid – Fabbrica italiana detergenti di San Mauro Pascoli.