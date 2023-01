Due briglie per mettere in sicurezza il fiume Marecchia e la strada Santarcangiolese

Attualità

Verucchio

| 13:24 - 10 Gennaio 2023

Fiume Marecchia.





Si sono conclusi i lavori per la costruzione di due briglie volte a mettere in sicurezza il fiume Marecchia e la Santarcangiolese a Ponte Verucchio: un intervento che ha visto mettere in campo dalla Regione Emilia-Romagna un milione e 100mila euro.



Le opere sono state realizzate per evitare l’abbassamento del letto del corso d’acqua, assicurare la stabilità del ponte e la viabilità sulla Santarcangiolese.



“Interventi come questo sottolineano e confermano l’impegno regionale per la difesa del suolo – commenta Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna –. Si tratta di lavori di estrema importanza per il territorio riminese e che sono stati conclusi nei tempi indicati perché molto attesi e assolutamente necessari, soprattutto a seguito dei danni alla vasca di dispersione e all’alveo del fiume causati dalle recenti ondate di eventi meteo eccezionali, oltre a diffuse erosioni di sponda con conseguenti rischi per le infrastrutture viarie”.