'Godland nella terra di Dio' in prima visione al Cinema Tiberio di Rimini

Eventi

Rimini

| 12:38 - 10 Gennaio 2023

Cinema Tiberio di Rimini.



Al Cinema Tiberio di Rimini dall’ 11 al 15 gennaio 2023 è in cartellone il film, in prima visione, Godland – nella terra di Dio di Hlynur Palmasson (regista già noto al pubblico del cinema Tiberio per il precedente film “A White, White Day – Segreti nella nebbia”) con Ingvar Eggert Sigurðsson, Victoria Carmen Sonne, Elliott Crosset Hove e Jacob Lohmann.

Alla fine del XIX secolo, un giovane sacerdote danese si reca in una parte remota dell’Islanda per costruire una chiesa e fotografare la sua gente. Ma più si addentra nel paesaggio selvaggio, più si allontana dal suo scopo, dalla sua missione e dalla sua moralità.



Con il formato “classico” del 4:3 e girato in 35mm, il terzo film di Palmasson guarda al cinema di Bresson e Dreyer, evidenziando il difficile percorso del sacerdote protagonista minacciato da una comunità ostile e da una natura selvaggia e poco accogliente, tra dubbi di fede e perdita di fiducia nella propria missione.



Il film è in programma mercoledì 11 gennaio (ore 17 ed 21), giovedì 12 gennaio (ore 21, film in versione originale danese/islandese con sottotitoli in italiano), venerdì 13 gennaio (ore 21), sabato 14 gennaio (ore 16) e domenica 15 gennaio (ore 17 ed ore 21).



Biglietti € 7 interi, € 6 ridotti, € 5 ridotti Tiberio Club.