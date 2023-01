Gambettola: 'La Veggia', un talk show tra tradizioni e frutticultura

Eventi

L' ex macello Gambettola P.A.C. sede del Polo Artistico CreAttivo.

Non solo formazione, concerti ed eventi, ma anche trasmissioni Tv al P.A.C. Polo Artistico CreAttivo – Ex Macello Gambettola, in via Roma 62/64. Mercoledì 11 Gennaio il P.A.C. si trasformerà in un vero e proprio studio televisivo per ospitare la registrazione della trasmissione “ La Veggia – Frutticultura italiana” grazie alla collaborazione fra Ass. Quattro Quarti – aps e Agrilinea. La Troup di Agrilinea con il talk show televisivo “La Veggia” ci condurrà in un viaggio fra tra tradizioni e frutticultura.



Già negli anni ‘60-’70 Gambettola, nell’entroterra romagnolo, era una cittadina dinamica dove si producevano mele, pere e fragole che arrivavano fino ai mercati europei attraverso i magazzini dotati di impianti per il carico su vagoni ferroviari refrigerati dei commercianti privati e delle cooperative del territorio romagnolo.



Oltre ai cenni storici, l’obiettivo della trasmissione è quello di indagare il futuro della frutticoltura italiana in relazione ai cambiamenti climatici: siamo pronti per rinnovare le varietà esistenti? Ne parleremo insieme a tecnici, agricoltori, dirigenti di importanti strutture del territorio, con uno sguardo allargato ai territori del Sud Italia per capire quali opportunità è possibile sfruttare insieme per conquistare i mercati.



Non mancheranno rimandi alle tradizioni culturali, musicali e artistiche, con interventi musicali di Stefano Nanni, Gianluca Nanni e Monia Angeli, cantante, ma anche presidente di Ass. Quattro Quarti – aps e della BIM Music Academy che proprio al P.A.C. Polo Artistico CreAttivo – Ex Macello Gambettola ha una delle sue sedi e dove ogni settimana vengono proposte attività culturali e formative, dalla scuola di musica, ai corsi di musical, dal teatro, al coro, dai tessuti aerei, al pilates oltre che tanti eventi, dai concerti agli aperiflowers, dalle rassegne letterarie, ai camp artistici.

Il talk show andrà in diretta streaming su www.agrilinea.tv e in seguito pubblicato sul digitale terrestre: sul Canale 81 venerdì alle ore 21 e sul Canale 14 sabato alle ore 15 e in replica alle 23.00.