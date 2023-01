Calcio C, il terzino Fabriani per la Torres. Siena: dalla Salernitana l'attaccante Orlando

Sport

21:06 - 09 Gennaio 2023

La Torres si rinforza con Cristian Fabriani, terzino destro classe 2001 di Balsorano che in stagione ha giocato 14 gare con la Fidelis Andria in Serie C nel girone C. Fabriani che ha vinto due stagioni fa la Serie D con il Campobasso e proprio con la maglia dei molisani l’anno scorso ha fatto il suo debutto in Lega Pro. Tra le altre esperienza anche Notaresco, San Nicolò Teramo e Avezzano. Per Fabriani contratto pluriennale.





L’Acr Siena 1904 SpA comunica che Francesco Orlando è un nuovo giocatore della Robur. Orlando, 26 anni, attaccante mancino che predilige la fascia destra, arriva dalla Salernitana. Il neo bianconero ha alle spalle una lunga esperienza in serie B, serie C, serie D e Primavera per un totale di 160 presenze con 20 gol e 18 assist. Nell'ultima stagione ha vestito la maglia dell'Alessandria in cadetteria dove con la Salernitana e Vicenza era stato protagonista nelle stagioni 2018-19 e 2016-17. In serie C ha giocato per la Juve Stabia, Sambenedettese e Vicenza totalizzando 72 presenze, 10 gol e 5 assist.

Alla Vis Pesaro - l'affare non è ancora ufficiale - ecco Denis Tonucci, classe 1988, un bagaglio di 231 presenze in Serie B e 20 apparizioni in Ligue 1 (Ajaccio). Cresciuto nel vivaio del Cesena, poi il debutto in B col Cavalluccio nella stagione 2006-2007, le esperienze in B con Piacenza e Vicenza, 30 gettoni ancora in Romagna, la parentesi nella massima serie francese con l’Ajaccio, ancora cadetteria con Modena, Brescia, Bari e Foggia. Nelle ultime quattro stagioni si è diviso tra Catania e Juve Stabia. Diretto verso Ancona, invece, l'attaccante Kevin Cannavò, classe 2000.