Scontri prima del derby di calcio Cesena - Rimini: otto denunciati

Cronaca

Rimini

| 17:39 - 09 Gennaio 2023

La tifoseria al Manuzzi.

E’ di otto denunce il bilancio degli scontri violenti che ci sono stati ieri tra le tifoserie di Rimini e Cesena, intorno a mezzogiorno, lungo la Via Cesenatico all'altezza di Ponte Pietra a Cesena, città in cui, nel pomeriggio si è giocato il derby - nel girone B della Serie C - tra bianconeri e biancorossi, concluso con la vittoria del Cesena per 1 a 0.

Sono cinque gli ultras del Rimini e tre quelli del Cesena nei cui confronti sono partite le disposizioni a seguito delle indagini della Digos. I due gruppi di opposte fazioni si sono scontrate prima del derby del Manuzzi. Un centinaio i coinvolti, fortunatamente non c’è stato nessun ferito grave.