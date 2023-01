Riccione, elezioni Polisportiva, la sindaca Angelini ha incontrato i candidati Franceschetti e Nitti: voteranno tutti i soci in regola

Attualità

Riccione

| 15:58 - 09 Gennaio 2023

Francesco Franceschetti, la sindaca Angelini e Michele Nitti.

Domani è giorno di voto alla Polisportica di Riccione e, a poco più di ventiquattro ore dal voto per il rinnovo del consiglio direttivo, la sindaca Daniela Angelini ha incontrato Michele Nitti, candidato presidente per la lista “Aria nuova”, e Francesco Franceschetti, candidato presidente per “Educare e divertire”.



Auspicando una “competizione serena e sportiva”, la prima cittadina ha riunito attorno al tavolo della Sala dei Ricevimenti del Municipio Franceschetti e Nitti alla presenza del presidente uscente della Polisportiva Riccione Giuseppe Solfrini.

I candidati hanno concordato che potranno partecipare attivamente al voto tutti i soci della Polisportiva Riccione che hanno rinnovato la tessera (e versato la relativa quota) entro il 31 dicembre del 2022. I nuovi soci, come previsto dallo statuto della Polisportiva, potranno votare solo se iscritti da almeno tre mesi, ovvero precedentemente al 9 ottobre 2022.



Domani sera, a partire dalle 18 al Palazzo dei Turismo in piazzale Ceccarini, saranno circa 2.800 gli aventi diritto di voto chiamati a eleggere i componenti del nuovo consiglio della Polisportiva Riccione.

“Vincano i valori dello sport”, ha auspicato la sindaca Daniela Angelini salutando i candidati.