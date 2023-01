Santarcangelo, tutto confermato: torna il Carnevale tra le vie del centro

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 14:03 - 09 Gennaio 2023

Carnevale 2020 a Santarcangelo di Romagna (archivio).

Un ritorno gradito e a lungo atteso, dopo due anni di stop a causa della pandemia: si preannuncia così il Carnevale di Santarcangelo, che domenica 19 febbraio tornerà a colorare le strade del centro città per la prima volta dal 2020, quando aveva rappresentato l’ultima iniziativa di piazza prima del lockdown.



Lo ha stabilito il comitato che organizza la manifestazione – composto da Pro Loco, Città Viva e associazione GM Eventi – con il patrocinio e il supporto dell’Amministrazione comunale. La 19^ edizione dell’evento vedrà il ritorno di tutti i momenti più apprezzati dal pubblico, come la sfilata dei carri allegorici e la tradizionale lotteria di Carnevale.



“Tra le tante iniziative che hanno dovuto subire una battuta d’arresto a causa della pandemia c’è anche il Carnevale, che siamo felici di veder ritornare nel 2023” dichiara l’assessore al Turismo, Emanuele Zangoli. “Il nostro ringraziamento va alle diverse realtà che animano il comitato organizzatore e ai tanti volontari che consentiranno lo svolgimento della manifestazione, una vera e propria festa collettiva molto attesa in particolare dalle famiglie santarcangiolesi”.