Amici, eliminato il riccionese Cricca: è polemica sui social

Attualità

Riccione

| 12:10 - 09 Gennaio 2023

Cricca durante la sfida ad Amici.

E' polemica sui social per l'elimiazione di Cricca da Amici. Il cantante riccionese ha perso la sfida con Jore nella puntata andata in onda domenica 8 gennaio. Entrambi si sono esibiti difronte a Sara Andreani di Warner Music Italy che ha poi decretato la vittoria dello sfidante.



Sia in studio che in seguito sui social, è esplosa la polemica. Nella pagina Facebook di Lorella Cuccarini, nella cui squadra Cricca partecipava al programma, sono in tanti a lamentarsi. "Mi dispiace moltissimo per Cricca" dice la stessa Cuccarini "sono convinta che il cammino di Cricca sia solo cominciato e che fuori possa avere tante belle soddisfazioni."



E da Riccione arriva il commento della sindaca Daniela Angelini. "Riccione ti aspetta a braccia aperte. Questo il messaggio che ho inviato a Giovanni, questa mattina. Mi è molto dispiaciuto che ieri sera la sua partecipazione al programma Amici si sia conclusa in modo così inaspettato. Avrebbe meritato di arrivare al 'serale'" – è il commento di Daniela Angelini sindaca di Riccione sull'eliminazione del riccionese Cricca.

"Giovanni è un ragazzo di talento che abbiamo avuto modo di apprezzare da tempo. La finale di Deejay on Stage prima e la partecipazione al talent di Mediaset dopo, sono state la conferma che Giovanni ha davvero le carte in regola per fare carriera nel mondo della musica. Lo ringraziamo inoltre, per aver portato da settembre ad oggi tutta la sua energia e allegria nelle case degli italiani, lasciando negli spettatori un bel ricordo di sé e ovviamente anche di Riccione a cui è legatissimo. Siamo molto orgogliosi di lui e non vediamo l'ora di ascoltarlo ancora dal vivo a Riccione".