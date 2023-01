Rimini, furto al bar in centro storico: via cambiamonete e gettoniere

Cronaca

Rimini

08:05 - 09 Gennaio 2023

Lara Splendid Bar.

Ladri a caccia di contanti all’assalto del bar Lara Splendid nel rione Montecavallo, in centro storico a Rimini. Il locale, infatti, è stato visitato nella notte tra venerdì e sabato da alcuni balordi che hanno arraffato i soldi delle macchinette elettroniche, le monete contenute all'interno di due slot machine, un telefono, liquori, vino e circa 400 euro in cassa. Il furto è avvenuto di notte: i ladri hanno approfittato del buio e, dopo aver forzato le tapparelle metalliche, si sono diretti verso le slot machine per scassinare il contenitore del denaro. Con il bottino in tasca se la sono svignata facendo perdere le loro tracce. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri di Rimini.