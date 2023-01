Basket C Silver, EA Titano passa a Falconara con autorità: 62-78

Sport

Repubblica San Marino

| 22:57 - 08 Gennaio 2023

Per Dini.

E' con una gran bella vittoria che l’EA Titano apre il suo 2023. I ragazzi di coach Rossini vincono a Falconara e lo fanno con autorevolezza, strappando il referto rosa grazie a un significativo 62-78. Un risultato frutto della buona vena dell’attacco ma soprattutto del giro di vite difensivo del secondo tempo, con soli 21 punti concessi. Top scorer per i Titans è Gamberini (23), in doppia cifra anche Dini (16), Raschi (12) e Fusco (10).



LA PARTITA. I nostri ragazzi cominciano bene la gara, con buona produzione in attacco e un gioco collettivo sempre efficace. La difesa però è colpita dalle iniziative di Toia e dalle triple di Centanni, col punteggio che al 10’ è il primo segnale di un equilibrio ancora vivo (19-23). Nel secondo quarto un po’ di zona locale mette sabbia nei meccanismi d’attacco dell’EA Titano. Falconara piazza il parziale di 7-0 e sorpassa, con la fiducia che di lì in poi cresce per la squadra di casa e con i Titans un po’ nervosi. Resta avanti all’intervallo, la formazione marchigiana, ma il match è ancora segnato da grande equilibrio (41-39).



Quello che cambia il match è la difesa sammarinese. Di ritorno dagli spogliatoi l’aggressività aumenta e dietro non passa più nulla. Il terzo quarto è fantastico (7-22), con la squadra ad impattare e poi a superare quasi in scioltezza, con un gran bel basket e con Dini che sale in cattedra. Il +13 del 30’ (48-61) è un buon viatico per gli ultimi dieci minuti, col match che definitivamente si chiude sulle due triple di Andrea Raschi a quattro minuti dalla fine. I Titans in quel momento sono avanti di 18, sostanzialmente il divario che verrà registrato a fine partita. Finisce 62-78.



Il tabellino



FALCONARA BASKET – EA TITANO 62-78



FALCONARA: Caggiula 5, Bolognini 12, Toia 17, Giorgini 2, Serrani, Ponzella 5, Grilli 2, Centanni 8, Formisano 6, Correia 1, Polonara 4, Cerri. All.: Reggiani.



TITANO: Borello 3, Palmieri 7, Gamberini 23, Macina 7, Fusco 10, Frattarelli, Dini 16, Raschi 12, riccardi, Zanotti. All.: Rossini.



Parziali: 19-23, 41-39, 48-61, 62-78.