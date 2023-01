Basket A2, impresa di RivieraBanca: battuta la capolista Tramec Cento 87-80

Sport

Rimini

| 22:33 - 08 Gennaio 2023

Foto De Luigi.









Impresa della Rivierabanca. Che si lascia ben presto alle spalle il ko del derby di Forlì. Con una vittoria di lusso. I ragazzi di coach Mattia Ferrari si impongono al Flaminio sulla capolista Tramec Cento (87-80 il finale), squadra che era reduce da sei vittorie consecutive e non perdeva dallo scorso 27 novembre. In estasi i 2.900 del Flaminio, che vedono una vittoria costruita d’insieme. Perché oltre ai 27 punti di Johnson, tanti sono stati gli attori protagonisti quando la sfida pesava: chiudono in doppia cifra anche Masciadri (10), Ogbeide (15) e Landi (13). Ma sono fattori anche Tassinari e Meluzzi.





Reduce da sei vittorie consecutive, la Tremac scende in campo facendo forza sulle certezze. E gestisce la cronologia: dopo l’8 pari con Ogbeide, l’Rbr mette il naso avanti 10-8 ancora con l’americano, poi Cento con alte statistiche al tiro prova a scappare: 10-17 con Toscano e 15-22 con Marks. Il quarto si chiude sul 18-26 con Tomassini. Al 10’ Tramec con 4/7 da due punti e 6/9 da tre. Marks già in doppia cifra con 10 punti.



Nella seconda frazione Ulaneo dice +10 (18-28) degli ospiti, ma due triple in fila di Johnson (24-28) rimettono tutto in discussione. Dopo il 28-30, l’Rbr impatta con Ogbeide sul 32 pari. Il vantaggio arriva sul 34-33 di Masciadri e la partita prosegue sulle ali dell’equilibrio. 36 pari di Ulaneo dai liberi, poi 38 pari. Il primo tempo si chiude con un fallo su Landi, che a tempo quasi scaduto ha tre tiri liberi: mano precisa e 41-38 negli spogliatoi.



Nella ripresa le squadre si studiano e ci vuole tempo per trovare una padrona. 46 pari di Marks, poi 49 pari di Tomassini. La Rivierabanca prende in mano le redini nella seconda parlare del parziale: pesa Masciadri da tre (52-49), poi Johnson con il 2+1 che vale il 55-50. Coach Ferrari riesce a trovare diversi attori protagonisti: 60-55 di Bedetti, il +5 viene confermato al 30’ 64-59.



Nell’ultimo quarto, Rimini continua a gestire la cronologia con solidità. 67-61 Johnson, poi 76-70 con uno splendido affondo di Ogbeide. Pesano nella disputa anche il 70-63 di Landi e l’80-75 con Ogbeide preciso ai liberi. L’ipoteca è a firma di Johnson per l’83-75. Cento non può più pensare di andare al fotofinish anche grava dai falli, termina 87-80.



Il tabellino





Rivierabanca Rimini – Tramec Cento 87-80



RIVIERABANCA: Tassinari 7 (2/4, 1/3), Anumba 6 (3/6, 0/1), Meluzzi 4 (1/3 da tre), Baldisseri, Scarponi, Masciadri 10 (3/5, 1/3), D’Almeida (0/1), Bedetti 5 (1/1, 1/2), Johnson 27 (3/6, 4/7), Morandotti, Ogbeide 15 (5/8), Landi 13 (1/4, 1/5). All. Ferrari, Zambelli, Middleton.



TRAMEC: Marks 28 (6/13, 3/4), Mussini 10 (2/3, 1/4), Ulaneo 7 (3/3), Tomassini 6 (2/4, 0/5), Baldinotti, Kuuba, Toscano 5 (1/2, 1/1), Berti 5 (2/2), Archie 12 (1/4, 2/7), Moreno 7 (1/3, 1/2). All.: Mecacci, Cotti, Pancotto.



PARZIALI: 18-26, 41-38, 64-59