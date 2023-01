Calcio D, ancora un pareggio per la Sammaurese: 0-0 con il Corticella

Sport

San Mauro Pascoli

| 18:01 - 08 Gennaio 2023

Arriva il terzo pareggio consecutivo per la Sammaurese che, davanti al pubblico amico del Macrelli, divide la posta con il Corticella (0-0). Una partita a scacchi con nessuna delle due che trova la mossa giusta per dare lo scacco matto.



Subito occasione con Merlonghi che impegna il portiere. Al 9′ Corticella vicino al fol con Farinelli che in area piccola calcia fuori. Gara molto serrata, al 43′ Piretro salva sulla linea un colpo di testa ravvicinato.



Nella ripresa la contesa è molto serrata, con poche chance. Nel finale, al minuto 83, la squadras di Martini rimane in dieci per l’espulsione di Maltoni. Nonostante l’inferiorità numerica la Sammaurese regge l’urto ed impatta.



Intanto la Sammaurese annuncia l'arrivo del difensore (2003) Jason Grbic in prestito dal FC Pro Vercelli.



La Juniores iniza il 2023 nel migliore dei modi. Bella vittoria a Ravenna, tre punti conquistati grazie alla rete di Coppetta (0-1).



Il tabellino

SAMMAURESE: Piretro; Zaghini (17' st Grbic), Benedetti, Maggioli, Bolognesi; Scarponi. Gaiola; Bonandi (30' st Cremonini), Merlonghi, Barbatosta; Maltoni. A disp.: Zavatti, Manfroni, Tamai, Fusco, Misuraca, Sami, Di Novella. All.: Martini.

CORTICELLA: Bruzzi; Mambelli (13' st Tcheuna), Cudini, Chmangui, Ercolani; Farinelli (13' st Ferraresi), Menarini, Marchetti, Oubakent (37' st Larhrib); Campagna (44' st Sadek), Amayah (13' st Leonardi). A disp.: Cinelli, Casazza, Bonfiglioli, Bonetti. All.: Miramari.

Arbitro: Dallagà di Rovigo.

Note: spettatori 200 circa; ammoniti Maggioli, Mambelli, Chmangui; Maltoni; espulso Maltoni (S) al 39' st per doppia ammonizione. Angoli 7-7. Recupero 1', 4'.