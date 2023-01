Calcio Promozione, Gabicce Gradara: pari in rimonta contro l'Olimpia Marzocca (1-1)

Sport

Gabicce Mare

| 17:46 - 08 Gennaio 2023

Alla ripresa del campionato il Gabicce Gradara è stato fermato sul pareggio dall’Olimpia Marzocca (1-1): per la squadra di Vergoni è il settimo risultato utile. Un punto comunque prezioso, conquistato in rimonta dopo lo svantaggio iniziale, che permette di agganciare al quarto posto il MondolfoMarotta e di accorciare ad un punto sulla coppia al secondo posto Portuali-Urbania (quest'ultima sarà l'avversario del Gabicce nel prossimo turno).







La partita prende da subito una brutta piega per il Gabicce Gradara. Nei primi tre minuti si infortuna Domini che esce per un guaio muscolare ed entra Grandicelli. Al 4’ Pierri sulla sinistra, cross lungo per Donati che non riesce a controllare. Al 7’ vantaggio dell’Olimpia Marzocca. Angolo di Arsendi dalla sinistra, sponda di Breccia nell’area piccola e ribattuta in rete di Canulli in mischia con la difesa di casa che si fa sorprendere: 0-1. Al 18' cross dalla destra, Mani e Donati in area non trovano la battuta vincente.

Al 20' rigore per l’Olimpia per fallo di mano di Varrella su tiro di Canulli a distanza ravvicinata. Lo stesso Canulli tira debole alla destra di Renzetti che neutralizza in tuffo a terra. Al 26' ancora Olimpia Marzocca pericoloso: passaggio filtrante di Felicissimo a Bonvini che evita il fuorigioco e solo davanti a Renzetti si fa respingere la conclusione con l’azione che sfuma. Al 30' punizione di Mani dalla destra sulla trequarti, sul secondo palo non trovano la battuta Donati e Varrella e la palla si spegne sul fondo.





La frazione si chiude con l’Olimpia in vantaggio con merito, tuttavia il match resta aperto.





Nella ripresa al 3’ azione personale di Mani che in area cade dopo un dribbling ubriacante: l’arbitro fa proseguire. Al 4' da Canulli assist per Bonvini nell’area piccola, il quale viene anticipato di un soffio prima della battuta. Al 6’ il pareggio del Gabicce Gradara: azione di Pierri sulla sinistra, cross sul palo più lontano per la conclusione vincente di Giunchetti: 1-1.

Il Gabicce Gradara va in forcing. Al 31’ diagonale a lato di Donati. Al 15’ punizione di Mani dalla destra, testa di Donati e miracolo del portiere. Al 17’ Morini arriva un pelo in ritardo alla battuta a rete in piena area. Da qui alla fine la pressione del Gabicce Gradara non produce risultati e la partita termina sull'1-1.









IL TECNICO Mister Vergoni alla fine accetta il punto con soddisfazione: “Il risultato è giusto: il primo tempo è stato dell'Olimpia Marzocca, il secondo del Gabicce Gradara. Dopo la sosta c'era il rischio di perdere il filo del discorso e così è stato: nel primo tempo non siamo stati brillanti come al solito, l'atteggiamento non è stato quello delle ultime partite forse anche per i tanti complimenti ricevuti. Abbiamo peccato nella mentalità. Nella ripresa abbiamo reagito e riacciuffato il risultato. Abbiamo creato anche delle occasioni senza riuscire a segnare. La cosa importante è muovere la classifica. Ora da verificare ci sono le condizioni di Domini uscito per un guaio muscolare”.



Il tabellino

GABICCE GRADARA – OLIMPIA MARZOCCA 1-1











GABICCE GRADARA: Renzetti, Betti (37’ at. Tombari), Gabrielli, Domini (5’ pt. Grandicelli), Lepri, Varrella, Giunchetti, Morini, Donati, Mani (37’ st. Capi) Pierri.

A disp. Mussoni, Semprini, Montebelli, Ciaroni, Ulloa, Magi. All. Vergoni.



OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Asoli, Breccia (1’ st. Santi Amantini), Arsendi (1’ st. Tonucci), Montanari, Tomba, Abbruciati (32’ st. Fabini), Bonvini, Canulli, Campomaggi (15’ st. Santarelli), Felicissimo (24’ st. Galli).

A disp. Petrini, Rossetti, Pierucci. All. Giuliani.





ARBITRO.: Paoletti di Fermo (Pompei di Pesaro e Zela di Ancona).





RETI: 7’ pt. Canulli, 6’ st. Giunchetti





NOTE: spettatori 200 circa. Angoli: 3-3. Ammoniti: Giunchetti, Canulli, Tombari. Osservato un minuto di silenzio in memoria di Gianluca Vialli.