Meteo: sul riminese variabilità, torna un po' di freddo di notte e mattina

| 17:41 - 08 Gennaio 2023

Darsena di Rimini ARCHIVIO.



Si apre una settimana caratterizzata da condizioni di variabilità con possibili veloci episodi di instabilità alternati a momenti più soleggiati. Le temperature saranno inizialmente in calo poi pressochè stazionarie.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Emissione del 08/01/2023 ore 14:00



Lunedì 9 gennaio



Stato del cielo e precipitazioni: tra nuvoloso e molto nuvoloso con addensamenti piu’ consistenti associati a precipitazioni sparse, piu’ probabili al mattino e poi in progressivo esaurimento con residui piovaschi pomeridiani specialmente nell’entroterra.



Temperature: minime in diminuzione e probabilmente registrate in tarda serata, con valori compresi tra i 5 / 6 gradi dell’entroterra e gli 8 / 9 gradi delle aree costiere. Massime in lieve flessione, con valori compresi tra 12 e 14 gradi e possibili picchi fino a 15 gradi per venti di Garbino sull’entroterra.



Venti: ancora moderati da Sud-Ovest sull’entroterra con possibili raffiche di forte intensita’ nella prima parte di giornata. Variabili altrove, fino a moderati tra Sud e Sud-Est su costa e mare nelle prime ore poi in progressiva rotazione dai quadranti settentrionali. In serata probabile ulteriore rinforzo tra Nord e Nord-Ovest con raffiche di burrasca sul mare e sulle aree costiere.



Mare: inizialmente mosso con moto ondoso in aumento fino a molto mosso nelle ore serali e localmente agitato al largo.



Attendibilità: medio-alta.



Martedì 10 gennaio



Stato del cielo e precipitazioni: in prevalenza sereno.



Temperature: minime in ulteriore diminuzione e probabilmente registrate in tarda serata, con valori compresi tra 1 / 3 gradi dell’entroterra e 5 / 7 gradi delle aree costiere. Massime in diminuzione comprese tra 9 / 10 gradi dell’entroterra e 12 gradi delle aree costiere.



Venti: moderati da Nord-Ovest con rinforzi su tutto il territorio e possibili raffiche di forte intensità nell’entroterra e sulle aree appenniniche.



Mare: inizialmente mosso, specie al largo, con modo ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso.



Attendibilità: molto alta.



Mercoledì 11 gennaio



Stato del cielo e precipitazioni: ad iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso per la presenza di velature seguirà un progressivo aumento della nuvolositàalta e stratificata, con addensamenti più consistenti dalla sera sulle aree appenniniche che potranno dar luogo ad isolati piovaschi.



Temperature: minime in ulteriore diminuzione, con valori di -1 / 2 gradi nell’entroterra e 2 / 4 gradi sulle aree costiere. Massime in lieve aumento nell’entroterra e in lieve diminuzione sulle aree costiere, con valori attorno a 10 / 11 gradi.



Venti: deboli variabili, tendenti a divenire sud-occidentali sui rilievi nella serata con rinforzi sulle aree appenniniche.



Mare: quasi calmo.



Attendibilità: alta.



LINEA DI TENDENZA: un rapido impulso instabile potrà dar luogo a piogge e rovesci sparsi tra la notte e la mattina di giovedì 12 gennaio a cui seguiranno ampi rasserenamenti. Nuovo aumento della nuvolosità tra sabato 14 e domenica 15, specialmente sulle aree appenniniche, con intensificazione della ventilazione di Garbino. Le temperature subiranno un temporaneo aumento giovedì e una sensibile flessione nei valori minimi venerdì per poi aumentare nuovamente tra sabato e domenica con valori fino a 14 / 16 gradi per effetto dei venti di Garbino.







