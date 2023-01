Calcio C: derby al Cesena, il Rimini battuto 1-0

Sport

Rimini

| 16:32 - 08 Gennaio 2023

Colpo d'occhio sulla splendida tifoseria biancorossa.





Derby beffa per il Rimini, battuto 1-0 dal Cesena, a segno all'84' con il difensore Prestia, che supera Galeotti girando a rete una punizione calciata da Chiarello. Partita tesa e vibrante, agonisticamente combattuta, con predominio nel possesso palla da parte del Cesena, ma le migliori occasioni capitate sui piedi di Vano e Santini. Non è stata una gara spettacolare e il gol subito a sei minuti dal novantesimo rappresenta una delle poche emozioni viste oggi al Manuzzi.



PAGELLE



GALEOTTI 6: mai impegnato severamente, se non dal fuoco amico. Riflesso decisivo su Tanasa. Poi arriva il gol beffa di Prestia.

TOFANARI 6: qualche sbavatura, una chiusura decisiva sul destro di Calderoni. In fase offensiva si vede (giustamente) poco.

PANELLI 6: la coppia con Allievi funziona, fa sentire il fisico nel duello con Corazza.

ALLIEVI 6.5: contro la sua vecchia squadra, gioca con concentrazione e sicurezza, non facendo magari rimproveri ai compagni in caso di distrazione.

REGINI 6: Zecca, come prevedibile, è molto più effervescente di Calderoni. L'ex Samp tiene la posizione. Nella ripresa si guadagna un corner dopo essersi smarcato di tacco.

DELCARRO 6: allunga le leve e strappa applausi in un triangolo con Gabbianelli, poi inventa il cross furbo per il destro di Santini. Il guerriero non molla anche se non è stata la sua miglior partita.

TANASA 5.5: in lieve crescita nella ripresa, ma non basta per la sufficienza. Da mediano davanti alla difesa dovrebbe fare qualcosa di più in impostazione.

ROSSETTI 6: gioca una gara discreta, con la giusta "garra" e dei tre centrocampisti sembra quello con il piede più caldo.

GABBIANELLI 5.5: uno splendido assist per Vano, che però non capitalizza. Ci prova dalla lunga distanza, chiamando Tozzo alla deviazione in corner. Queste le cose più brillanti di una prestazione non memorabile, condita anche da un cambio di gioco rischioso che innesca il contropiede dei locali.

VANO 5: fa sportellate con i centrali del Cesena, prende l'ennesimo cartellino giallo gratuito e spreca una grande opportunità. Ancora una prestazione sottotono. Giustamente sostituito.

SANTINI 5.5: meno brillante del solito, anche se sempre combattivo. Va vicinissimo al gol.

MATTIA ROSSETTI 6: si muove sul fronte offensivo, da sinistra passa a destra, crea un paio di situazioni interessanti e poco dopo il gol bianconero va al tiro con pericolosità.

LAVERONE, PISCITELLA, EYANGO, SERENI s.v.

All. GABURRO 6: Matteo Rossetti ripaga la fiducia, bene le scelte in difesa, in attacco dalla prossima ci auspichiamo di vedere Mattia Rossetti titolare. Il resto lo deve fare Maniero sul mercato: a centrocampo serve più spessore e più qualità.



Cesena - Rimini 1-0



CESENA (3-5-2): Tozzo 6 - Ciofi 6.5, Prestia 7.5, Mercadante 6 - Zecca 6 (65' Adamo 6.5), De Rose 6.5, Brambilla 6, Bianchi 6.5 (81' Chiarello s.v.), Calderoni 6 (81' Coccolo s.v.) - Ferrante 6 (65' Shpendi S. 6), Corazza 6.

In panchina: Minelli, Lewis; Celiento, Lepri; Bumbu, Francesconi, Pieraccini; Udoh, Shpendi C.

All. Toscano 6.5.

RIMINI (4-3-3): Galeotti 6 - Tofanari 6 (92' Laverone s.v.), Panelli 6, Allievi 6.5, Regini 6 (92' Piscitella s.v.) - Delcarro 6, Tanasa 5.5 (88' Eyango s.v.), Rossetti Matteo 6 (88' Sereni s.v.) - Gabbianelli 5.5, Vano 5 (58' Rossetti Mattia 6), Santini 5.5.

In panchina: Zaccagno; Pietrangeli, Gigli, Acquistapace, Haveri; De Rinaldis, Pasa, Tonelli; Rosso, Accursi.

All. Gaburro 6.



ARBITRO: Perri di Roma 1.

RETI: 84' Prestia.

AMMONITI: Rossetti, De Rose, Vano, Toscano (all. Cesena), Regini.

NOTE: un minuto di raccogliemento prepartita in ricordo di Gianluca Vialli. Recupero 1' pt, 5' st.