Perde il controllo della sua auto e finisce contro un muretto: ferita una donna

| 15:16 - 08 Gennaio 2023

A bordo solo la conducente, soccorsa inizialmente da automobilisti in transito.

Una donna è rimasta ferita questo pomeriggio (domenica 8 gennaio), dopo le 13.30, in un incidente stradale che si è verificato sulla strada Marecchiese a Rimini, all'altezza di Ugolini Motorciclo. Interessata nel sinistro una sola autovettura, una Toyota Yaris, che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo contro il muretto di delimitazione di una palazzina. Sul posto il personale del 118, con l'ambulanza, e della polizia locale. La donna è stata soccorsa dal personale medico, che ha prestato le prime cure, ed è stata trasportata in ospedale a causa delle ferite riportate.