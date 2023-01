Multe al Mercato coperto per la mancata emissione dello scontrino fiscale

Cronaca

13:08 - 08 Gennaio 2023

Lo scorso 28 dicembre gli uomini della Guardia di Finanza hanno passato al setaccio i banchi del mercato coperto di Rimini. Come riporta il Corriere Romagna, i commercianti sono stati controllati dagli agenti in borghese che hanno rilevato alcune irregolarità. In particolare due titolari sono stati multati per non aver emesso lo scontrino fiscale. I rappresentanti delle Fiamme Gialle hanno osservato i movimenti tra venditori e acquirenti e, quando si verificavano irregolarità, seguivano l'acquirente per controllare la busta contenente il pesce e chiedere della ricevuta. I clienti si sono visti costretti ad indicare il banco dove avevano appena comprato il pesce fresco. Per i commercianti invece è scattata una multa di 500 euro, uno degli scontrini controllati indicava un orario di emissione sbagliato per cui il gestore del banco è stato multato di 250 euro.