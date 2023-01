Cecchetto: 'A Riccione un mare di giovani turisti. E invece si parla solo di baby gang'

Attualità

| 12:56 - 08 Gennaio 2023

Claudio Cecchetto al settimo cielo per la settimana appena conclusa: "A Riccione spettacolo fantastico - esordisce in una nota - c'era un mare di giovani".



Il consigliere comunale evidenzia: "Tanti giovani, tutti per le le strade del centro, che si incamminavano verso il Palacongressi di Riccione e che non è servito solo a presentare le classiche convention aziendali, ma è riuscito ad essere il tempio dell'hip hop, espressione di questa nuova generazione". Così tanti giovani e giovanissimi "hanno occupato con la loro energia il primo e secondo piano".



Cecchetto sottolinea la scarsa eco per questa "invasione" di giovani, mentre si è parlato a lungo del problema baby gang: "La stampa fino all'anno scorso ha parlato di giovani a Riccione, ma solo di quei pochi pirla che l'hanno frequentata per fare casino. Hanno dato un'immagine di giovani incapaci di divertirsi in modo sano e spettacolare".



Cecchetto si chiede per quale moitvi si sia dato "così tanto spazio alle baby gang" e non invece "a questo fenomeno reale, molto più numeroso, di ragazzi che hanno voglia di divertirsi e così costruire il loro futuro?".



Il consigliere è fiducioso sul futuro di Riccione: "Questi giovani sono qui! Li abbiamo visti! Sono stati per me una bellissima anteprima di quello che potrebbe essere il futuro della nostra città".