Basket C Silver, Dulca Angels passa all'overtime: 72-68

Santarcangelo di Romagna

12:40 - 08 Gennaio 2023



In una spettacolare cornice di pubblico, con presentazione stile NBA, mascotte bandiere e tantissimi bambini, Santarcangelo vince meritatamente contro un CVD con troppi blackout.

I romagnoli partono subito molto bene ed è il solo Lelli a provare a contenerli segnando tutti i primi 7 punti casalecchiesi. La difesa molto aggressiva infastidisce Casalecchio che troppo spesso sono costretti a tiri allo scadere. Il primo tempo è un assolo di Pesaresi e compagni.

La ripresa riparte in modo più equilibrato ma il divario di una decina di punti resta. Allo scadere del terzo però una bomba disperata di Rossi dà nuova linfa ai casalecchiesi che ricominciano a crederci (- 6) e a metà dell ultimo quarto arriviamo addirittura ad un sorpasso che però è prontamente gestito dagli Angels.

A 1.20 ospiti nuovamente a - 6 ma Campanella e un buon pressing riportano Casalecchio a -2 palla in mano a 15 secondi dalla fine. A 3 secondi dalla fine Rossi esce dai blocchi per la bomba. Fallo. Tre tiri liberi. 2 su 3 e si va al supplementare. James e il solito Pesaresi prendono la squadra sulle spalle ed uno stremato CVD nulla può.

Onore agli Angels per la meritata vittoria.



Il tabellino



Dulca Santarcangelo: Buzzone 6, James 12, Mulazzani 4, Pesaresi 15, Rossi 7, Macaru 10, Bonfè 9, Benzi 2, Mari 7, Lombardi ne; Panzeri ne, Rivali ne. All Bernardi. Ass Evangelisti; Miriello



CVD Casalecchio: Magnolfi 3, Tabellini 5, Sciarabba 8, Rossi 13, Fuzzi 2, Cappelletti ne, Taddei ne, Venturi 2, Campanella 10, Bertuzzi 2, Lelli 18, Biguzzi 5 All. Baiocchi. Ass. Folesani



Parziali: 19-11, 38 -27, 51 -45, 61- 61