Terribile incidente tra auto e ape, 15enne estratto dalle lamiere

Repubblica San Marino

| 09:46 - 08 Gennaio 2023

Incidente stradale nella notte dell'Epifania e il 7 gennaio a Serravalle di San Marino. Era passata la mezzanotte, quando in zona la Ciarulla si è verificato uno scontro tra un'Ape Piaggio e una Ford Fiesta. Un riminese di 15 anni è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta la Sezione antincendio con l'impiego di pinze e divaricatori per estrarre dalle lamiere accartocciate il ragazzino. Una volta tirato fuori, il 15enne è stato prima portato in ambulanza all'ospedale di Cailungo e poi trasferito al "Bufalini" di Cesena. Nessuna conseguenza invece per la ragazza alla guida della Fiesta.